A Associação Campo da Paz, na zona rural de Faina, repetiu os rituais de recepção aos atletas e equipes de apoio da Caminhada Ecológica. Suco natural de cajuzinho do campo, a música Paz na Ecologia e crianças às margens da Rodovia 164, com o Cerrado ao fundo. Vice-presidente do Campo da Paz, Vera Maria Andrade preparou um estande, na sede da entidade, com todos os troféus recebidos dos organizadores do projeto.Vera também fez um resgate da memória de Nestor Mota, pioneiro da ioga em Goiás que morreu recentemente e que era morador no terreno da associação, a cerca de 10km de Faina. “Ele gostava muito daqui, da vida no campo, da natureza e do Cerrado”, citou Vera Maria, também acrescentando o legado de Mário Andrade, o Marinho, um dos responsáveis pela aproximação da entidade com a Caminhada Ecológica ainda nos primeiros anos, na década de 1990.A Caminhada Ecológica tem a Unimed como parceira do projeto há alguns anos. Nesta 33ª edição, a Unimed está auxiliando no atendimento aos atletas com a cessão de uma UTI móvel avançada (ambulância), uma enfermeira e um condutor socorrista. A UTI móvel avançada dispõe de respirador, um desfibrilador semiautomático (Dea), monitor cardíaco, bomba de infusão e material para trauma.Na Caminhada Ecológica, a unidade é um ponto de apoio para a recuperação de atletas. No espaço da ambulância, é possível atender um atleta deitado e três sentados, caso haja demanda.