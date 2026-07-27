[...]A 33ª Caminhada Ecológica foi concluída na tarde do último sábado (25) com o ritual do banho de atletas e equipes de apoio no Rio Araguaia, em Aruanã. Com oito estreantes no grupo de 30 atletas, o projeto passa por renovação e reforçou, em mais uma edição, o compromisso com a bandeira da preservação ambiental e os laços pela estrada em cinco dias e 310 km de trajeto.\n“Foi uma das melhores equipes formadas e os novatos entenderam o sentido do projeto e as dificuldades da jornada. Foram bem recebidos no grupo entre os mais experientes”, avaliou o coordenador da Caminhada Ecológica, Antônio Celso Ferreira Fonseca.\nNeste ano, os oito atletas estreantes foram: Sirlene Souza, Renata Camelo, Edgar Alves, Tiago Rodrigues, Divino Liberato Gouvea, Robson Araújo, Enio Ramos e Carlos Antônio dos Santos.