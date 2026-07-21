Eram 4h45 da manhã desta terça-feira (21) quando os 30 atletas da 33ª Caminhada Ecológica iniciaram a descida da rampa do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, para o início do trajeto de 310km que percorrerão até Aruanã em cinco dias. Estavam devidamente aquecidos e abençoados pelo padre Jean. O ritual da benção marca a largada da Caminhada Ecológica, que passou por quatro municípios antes do almoço: Goianira, Brazabrantes, Caturaí e Inhumas.\nEm cada cidade, houve a passagem do Troféu Jaburu, símbolo da Caminhada Ecológica.\nNo clube de Goianira, café da manhã e a acolhida do prefeito Cleyton Bento. No trevo para Brazabrantes, o prefeito Márcio Tuca apresentou o novo Monumento da Caminhada Ecológica - o anterior foi danificado por um veículo desgovernado.\nDepois, no trevo para Caturaí e ao lado do povoado de Novo Horizonte, os atletas tiveram recepção especial, ao som da Fanfarra Municipal de Caturaí. O prefeito da cidade, Alexandre Moura, fez homenagem aos atletas locais Cláudio Pascoal e Enio Ramos. Os dois tiveram apoio de 15 profissionais, entre médico, nutricionista, fisioterapeutas, professores de Educação Física e proprietários de academia, para se preparar para a Caminhada Ecológica.