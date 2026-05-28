Dois dias antes da seletiva para a 33ª edição da Caminhada Ecológica, o projeto realizado pelo Grupo Jaime Câmara (GJC) obteve um significativo reconhecimento nesta quinta-feira (28). Por iniciativa do deputado estadual Issy Quinan (MDB), a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou o projeto de lei que oficializa a Caminhada Ecológica como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial de Goiás. A iniciativa foi aprovada naquela casa e segue para a sanção do Governo de Goiás.\nA magnitude do projeto ambiental, que luta em defesa do Rio Araguaia e da preservação do bioma Cerrado, da proteção da fauna e da flora, entra para a lista das manifestações e das iniciativas importantes no estado.\n“Além do seu caráter cultural e ambiental, o evento chama a atenção para a necessidade urgente de proteção dos animais silvestres, frequentemente vítimas de queimadas e acidentes nas regiões percorridas, promovendo, assim, relevante debate público sobre a conservação da biodiversidade e a responsabilidade socioambiental”, justificou o parlamentar na proposta dele na Alego. A Caminhada Ecológica reúne, junto com a preservação ambiental, a força do turismo religioso (Trindade), a pujança histórica da Cidade de Goiás, o ecoturismo (em Aruanã) e a hospitalidade dos moradores dos municípios percorridos pelo projeto.