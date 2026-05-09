As inscrições para a seletiva da Caminhada Ecológica estão abertas até o dia 25 de maio. Interessados devem acessar o site www.caminhadaeco.com.br e fazer a inscrição, que é gratuita. Em 2026, um dos maiores projetos do Grupo Jaime Câmara chega a 33ª edição.\nAs inscrições poderão ser feitas até 23h59 do dia 25 de maio. No site os interessados terão acesso ao regulamento e informações para inscrição. A confirmação da inscrição será mediante o preenchimento da ficha, envio dos dados e documentos solicitados.\nA seletiva da Caminhada Ecológica será realizada em dois dias de prova, no dia 30 de maio das 8h às 12h e das 14h às 18h, e no dia 31 de maio das 8h às 12h, no Parque Macambira Anicuns, em Goiânia.\nDurante a seletiva, 30 atletas vão ser convidados a participarem da 33ª edição da Caminhada Ecológica que será realizada nos dias 20 a 25 de julho, percorrendo 310km entre Trindade e a cidade de Aruanã.