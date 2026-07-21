Da rampa do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno à rampa do porto de Aruanã, às margens do Rio Araguaia, o roteiro da 33ª Caminhada Ecológica começa nesta terça-feira (21), com largada na Capital da Fê marcada pelo simbolismo religioso, e tem o primeiro dia de 67km de estrada. Serão 52km pela manhã, passando por Trindade, Goianira, trevos de Brazabrantes e Caturaí e almoço em Inhumas. No período vespertino, o percurso será de 22km, de Inhumas, passando por Itauçu e seguindo até o trevo para Taquaral, na Rodovia GO-070. A recepção noturna será na praça da prefeitura de Itauçu.\nA partir desta terça-feira (21), durante cinco dias, 30 atletas (25 homens e 5 mulheres) cortam o território de 11 municípios da Rota do Araguaia levando a bandeira da preservação da natureza e a temática desta edição: “Quando o cerrado chama, você atende”. É uma jornada desgastante mas, ao mesmo tempo, marcada pela acolhida de moradores, a partir da largada.