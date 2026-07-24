Na Caminhada Ecológica, cada atleta tem uma história de superação e de peregrinação para participar das cinco etapas, que terminam na tarde deste sábado (25), no Rio Araguaia, em Aruanã, com a recepção aos participantes e as equipes de apoio e de organização, que reúnem cerca de cem pessoas. É o ponto máximo do projeto, que será repetido pela 33ª vez. É momento de confraternização, de curar as dores e lesões e relembrar fatos pitorescos.Um deles ocorreu na manhã desta sexta-feira (24). Na largada, em Faina, às 5 horas, uma cachorra entrou no pelotão e não deixou os atletas. Batizada como “Araguaia” pelos atletas, a cadela percorreu 40km, tomou água durante o percurso e voltou com a equipe no micro-ônibus até o local da partida. Foi bem tratada, se divertiu e quebrou um pouco da dureza do trajeto a pé.Nesta sexta-feira (24), no período da manhã, a cachorra Araguaia e os atletas foram até a ponte do Ribeirão do Cavalo Queimado e voltaram para Faina. No período vespertino, retornaram até o ribeirão e caminharam mais 18km até Araguapaz, local da largada para o último trecho neste sábado (25).A peregrinação da cachorra Araguaia é diferente do ato de peregrinar de um atleta, como o pedreiro, professor de Educação Física e ultramaratonista Luciano Lorena, que é de Nova Xavantina (MT). Antes de viajar para Goiânia para o início da Caminhada Ecológica, Luciano disputou a Ultramaratona Desafio do Araguaia (140km), que abrange os municípios goianos de Aragarças, Baliza e Bom Jardim. Ele venceu a prova, com largada às 23h30 de sábado (18) e término no domingo (19), às 16h50. Depois do pódio, Lorena viajou de Bom Jardim para Goianira, onde chegou na madrugada de segunda-feira (20) para descansar um pouco na casa de parentes. Depois, seguiu para Goiânia para participar do congresso técnico na PUC-GO antes de ir para Trindade.“É uma peregrinação. É desgastante, mas faço o que gosto. Vim (na Caminhada Ecológica) ano passado e gostei. É um pessoal bom”, disse Luciano Lorena, goiano de Iporá mas morador de Nova Xavantina há alguns anos. No total, da saída de casa, passando pela prova em Bom Jardim, à viagem para Goiânia, contando também a participação na Caminhada Ecológica e o retorno para Goianira, onde inicia na segunda-feira (27) a viagem de retorno, o atleta calcula que vai completar dois mil quilômetros de estrada nestes últimos dias. “Quando vim para Goianira, tive de parar três vezes na rodovia para descansar”, contou.A distância entre o local de morada (Aragarças), a largada da Caminhada Ecológica em Trindade e a volta para casa obrigaram o atleta Joel Rodrigues Neto a se deslocar, nos últimos oito dias, cerca de mil quilômetros. “É uma experiência única, desafiadora”, define Joel Neto, que gosta de peregrinar pelas provas que disputa na região do Rio Araguaia, em Goiás e no Mato Grosso.Para voltar para casa, no próximo domingo (26), Joel Neto viajará à noite, de ônibus. Em Aragarças, ele planeja iniciar um projeto ambiental, de reflorestamento de áreas degradadas, mas depende de parcerias e auxílio de entidades ambientais e órgãos públicos.Neste sábado (25), Joel pretende curtir o Rio Araguaia. Ribeirinho, pois mora ao lado do Rio em Aragarças, Joel ressalta que vale o esforço da “peregrinação” pelas boas causas. “Sempre tive vontade de conhecer Aruanã. Consegui pela Caminhada (Ecológica) e espero que as águas do rio sejam preservadas, que não deixem o leito secar. O Araguaia é tudo para mim, pois nasci e cresci ao lado dele”, disse Joel. Ele disputa provas em trilhas (42km e 31km), como o Desafio Onça Pintada. No geral, tem conquistado bons resultados. A estreia na Caminhada Ecológica foi em 2024, mas ano passado ele não teve como participar por causa do trabalho, numa usina solar.A peregrinação do atleta Plínio Silveira, de Jataí, terá cerca de mil quilômetros. O desejo dele era, a partir de Aruanã, voltar de bicicleta até Jataí no percurso de 400km, segundo ele. Não foi possível por falta de uma pessoa para levar a bicicleta até Aruanã e acompanhá-lo nesta aventura. Mesmo assim, curte a 13ª participação dele na Caminhada Ecológica e se consolida como um dos mais experientes do projeto.Buquê e renovaçãoJoão Batista Pereira de Souza, de 60 anos, chega a 32 participações na Caminhada Ecológica. Ele repete o ritual de carregar o buquê de flores artificiais nos cinco dias. Neste sábado (25), reencontra o Rio Araguaia e Aruanã, onde nasceu. Também está realizado de outra forma. O filho Alexandre de Assis Souza chega a três presenças no evento e, para surpresa, João Batista foi decisivo na preparação da pedagoga Renata Camelo.“Foi uma surpresa quando ela (Renata) nos procurou. Pediu informações e queria treinar”, lembrou o pedreiro. Renata, João Batista e Alexandre fizeram alguns treinos mais curtos nos arredores de Aruanã. Mas a preparação passou por alguns treinos mais longos (55km), de Araguapaz até Aruanã. Geralmente, são agendados à noite.“Fico muito feliz pela iniciativa dela (Renata). E fiquei sabendo que tem mais duas meninas querendo treinar também “, disse João Batista, que está ajudando na renovação da equipe de atletas. “Colhi uma flor”, brincou o atleta veterano sobre a estreante Renata.João planeja chegar a 36 participações e acredita que o filho Alexandre possa manter o legado dele na estrada. Sobre as flores, vai presentear a neta (Valentina) com uma deles. A mulher, Maria de Fátima Assis Souza, vai receber outra. Uma unidade será posta no jazigo da mãe, Filomena de Souza, “minha grande incentivadora”, segundo João Batista.Último diaNeste sábado (25), os 30 atletas largam às 5 horas, em Araguapaz. Eles caminham 40 km de manhã. Depois, voltam no micro-ônibus para Araguapaz, almoçam, descansam e partem para os 16km finais, até o trevo do aeroporto de Aruanã.Para fechar a 33ª edição, há a recepção nas ruas de Aruanã com trajeto até a rampa do porto. A entrada no rio Araguaia deve ser às 17h30.A 33ª edição da Caminhada Ecológica é uma realização de jornal O Popular e SESC e conta com o patrocínio do Instituto UNIMED Goiânia, apoio científico da PUC Goiás, apoio do CRD Medicina Diagnóstica, Laboratório Padrão e Dynlab, apoio logístico do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Goiás, e ativação do Arroz e Feijão Barão.