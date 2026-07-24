Cinco mulheres estão na equipe de 30 atletas da 33ª Caminhada Ecológica, que nesta quinta-feira (23) chegou ao terceiro de cinco dias de percurso entre Trindade e Aruanã, no trajeto até o Rio Araguaia, onde a aventura termina na tarde do próximo sábado (25). O quinteto de mulheres se lançou ao desafio com a meta de fechar o percurso de 310km do projeto ambiental iniciado em 1992.As estreantes Renata Camelo e Sirlene Souza vivenciam a experiência pela primeira vez ao lado das veteranas Lilian dos Santos, Rosana Correa e Euzimar Silvania. Cada uma motivada por algo. Lilian dos Santos tem 48 anos e completa cinco participações no projeto. Agora, caminha como avó, pela primeira vez, de duas netinhas: Betina, de oito meses, e Radasa, de dois meses. Lilian curte a nova fase na vida, mas conta que “deu um aperto no peito” ao se despedir de Betina, na quarta-feira, (22). “É um legado (Caminhada Ecológica) que quero deixar para elas”, planeja a atleta e avó.Casada com o ex-jogador e presidente do Guanabara City, Anderson Santos, Lilian não conseguiu vaga na primeira seletiva que disputou, mas persistiu e treinou para entrar na equipe, a partir de 2022. Ela se tornou capitã, ano passado, e nesta sexta-feira (24) volta a ocupar o posto. Terá a responsabilidade de reunir, orientar e conduzir os atletas de Faina até Araguapaz, no quarto dia de Caminhada Ecológica.“Tenho de ditar o ritmo, chamar os atletas para trotar nos locais planos, caminhar nas descidas e subidas. Eu conto com o apoio dos colegas”, explica.Lilian e a outra capitã deste ano, Euzimar Silvania, deixaram o legado para a estreante Sirlene Souza, de 59 anos. Ela treinou forte para a seletiva na companhia de Lilian e Euzimar. “As duas ajudaram muito. Aqui, eu quero um momento de uma maneira diferente. Estou adorando as recepções, são acolhedoras. O apoio dos colegas tem sido muito bom”, atesta a atleta. “É (Caminhada Ecológica) desgastante, mas vivo coisas novas, aqui. Às vezes, o cansaço bate, mas você olha para o lado, vê o colega também cansado e caminhando. Então, é seguir em frente vivendo o momento de cada vez”, acrescenta Sirlene.Entre as cinco, a mais experiente é Rosana Correa, de 64 anos. Ela está realizando um desejo pessoal, o de completar 15 participações na Caminhada Ecológica. “Acho que é a minha despedida. Quero deixar o legado e o espaço para outra mulher”, prevê Rosana. “O problema é que, quando chega janeiro e o pessoal começa a treinar, você balança. Vi a Caminhada Ecológica pela primeira vez na TV. Era atleta e decidi participar”, lembra Rosana, que completa 15 edições alternadas do projeto.Por recomendação médica, ela caminha na madrugada, entra numa van de apoio, recebe cuidados com a hidratação e volta à tarde. Rosana também sente “aperto no coração”, mas curte o momento e mostra gratidão pelo “legado” de Rosemeire Sousa, uma das mulheres pioneiras na Caminhada Ecológica e que morreu em 2023. “Fui puxada pela Rose. Ela me ensinou muito”, conta Rosana sobre o legado.Renata Camelo é coordenadora pedagógica de uma escola em Aruanã, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Mesmo com tendinite no joelho e calos no pé, a estreante não perdeu o sorriso. A cada recepção, como no Campo da Paz, colhe imagens. O “legado” dela passa pela preparação de um vídeo sobre o que é a Caminhada Ecológica. “As crianças precisam saber mais, conhecer”, disse, sobre o projeto.Terceiro e quarto diasOs atletas deixaram a Cidade de Goiás na madrugada desta quinta-feira (23), às 5 horas. Fizeram a travessia da Serra Dourada, agora na Rodovia GO-164. Foram percorridos 40km de manhã, com almoço na sede do Campo da Paz. À tarde, mais 24km, até Faina. Nesta sexta-feira (24), a largada será em Faina para mais 40km até a ponte do Ribeirão do Cavalo Queimado. No período vespertino, após as 16 horas, serão 18km até Araguapaz com a recepção às 19 horas na praça central da cidade.A 33ª edição da Caminhada Ecológica é uma realização de jornal O Popular e SESC e conta com o patrocínio do Instituto UNIMED Goiânia, apoio científico da PUC Goiás, apoio do CRD Medicina Diagnóstica, Laboratório Padrão e Dynlab, apoio logístico do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Goiás, e ativação do Arroz e Feijão Barão.