O segundo dia da 33ª Caminhada Ecológica, nesta quarta-feira (22), teve traços de cultura e história goianas. Os 30 atletas e equipes de apoio passaram pela manhã em Itaberaí, onde foram recebidos pela prefeita Rita de Cássia e fizeram o plantio de mudas nativas às margens do Rio das Pedras. O almoço foi na casa dos familiares de Dona Maria de Lourdes Rodrigues, a Maria do Uru, que era madrinha do projeto e morreu em 2017 aos 95 anos. Cerca de 200 pessoas participaram da confraternização, uma tradição do evento com direito a banho na água fria do Rio Uru, homenagens e a presença do artista goiano Di Magalhães.\nNatural da Cidade de Goiás, mas residente em Curitiba desde 1990, Di Magalhães fez uma pintura em óleo sobre tela a partir da foto do encerramento da edição passada, a da 32ª Caminhada Ecológica, retratando os atletas e equipes de apoio no Rio Araguaia. O artista projeta uma tela maior para celebrar quando o projeto chegar à 35ª edição.