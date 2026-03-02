A campanha do Goiás até a final do Campeonato Goiano contou com alguns trunfos, e um deles ganhou notoriedade nos últimos anos, em especial nesta temporada: a participação de atletas das categorias de base nas partidas do Estadual. O clube esmeraldino foi o que mais utilizou pratas da casa no Goianão.\nDiferente de algumas temporadas, em 2026 o Goiás não tem escalado jogadores apenas para registro. No Goianão, cerca de 30% dos atletas de linha titulares nas escalações da equipe foram jogadores criados na base esmeraldina.\nNos 13 jogos disputados na temporada, incluindo oito da fase de classificação do Goianão e quatro do mata-mata (quartas de final e semifinal), além da partida da 2ª fase da Copa do Brasil, sete atletas da base atuaram pelo Goiás. A lista tem os laterais Diego Caito (21 anos) e Danilo (18 anos), os volantes Lucas Rodrigues (18 anos) e Baldória (20 anos) e os atacantes Jean Carlos (20 anos), Willie (19 anos) e Pedrinho (20 anos).