O lateral direito Matheus Ribeiro, de 32 anos, aceitou o desafio de voltar ao Atlético-GO dez anos depois da conquista do principal título da história do clube, a Série B de 2016. “É uma alegria enorme voltar. Estou mais experiente, mais preparado para as cobranças que terei aqui no clube. Eu conheço muito bem, sei como funciona. Se não estivesse preparado, não voltaria”, ressaltou. “É motivo de muito orgulho fazer parte desta história."\nReserva na temporada de 2016, Matheus Ribeiro ganhou a posição de Ednei e se tornou uma arma ofensiva do time atleticano pelas descidas ao ataque, a precisão nos cruzamentos e o bom entrosamento com os meias e atacantes.\nMatheus Ribeiro deixou o Dragão após o título da Série B. Assinou vínculo de cinco anos com o Santos, mas não se firmou e rodou por outros clubes.