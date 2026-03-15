O Goiás é o campeão goiano de 2026 e ergue a taça de forma invicta. O clube esmeraldino voltou a conquistar o Goianão neste domingo (15) depois de sete edições sem vencer a competição - tinha conquistado o Estadual pela última vez em 2018. O fim de jejum veio em campanha sem derrota em 14 jogos. Na final, empatou por 0 a 0 com o Atlético-GO no jogo de volta na Serrinha, neste domingo (15), depois de ter vencido a ida, há mais de uma semana, por 2 a 0.\nÉ o terceiro título invicto do Goiás na história do Goianão. Em 2026, o clube esmeraldino acumulou oito vitórias e seis empates no Estadual. Na história, o alviverde foi campeão invicto do Goianão também em 1972 e 1975.\nNeste domingo (15), na Serrinha lotada pela torcida esmeraldina, única no estádio no jogo da volta do Estadual, o Goiás teve posse de bola, sofreu algumas investidas do Atlético-GO, se valeu da vantagem construída no primeiro jogo e contou com defesas importantes do goleiro Tadeu.