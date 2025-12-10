A capacidade do novo estádio Serra Dourada será de 44 mil lugares em dias de jogos e de 60 mil durante shows. Os números exatos ainda serão definidos após reforma e futuras vistorias, mas ficarão dentro dessas previsões, de acordo com dados informados pelo Grupo Construcap ao POPULAR.\nAs atuais capacidades do Serra Dourada são de 38.412 lugares em dias de partidas de futebol e de cerca de 60 mil em shows. Apenas o número em dia de jogos vai aumentar após a reforma.\n“A ideia é trazer esses espaços de forma que eles tenham um olhar multiuso, sempre priorizando a venda de ingresso, tanto para o produtor do show ou também para o clube mandante. Por isso que falo que pode chegar a 44 mil. O número que nós estamos divulgando é 44 mil em dias de jogos e 60 mil em shows”, frisou o diretor da Construcap, Samuel Lloyd, ao POPULAR.