Carille diz que decisão “se ganha” e quer Goiás concentrado para conquista do acesso\nTreinador disse que não importa a maneira como a equipe jogar, o importante será conquistar a vaga na elite nacional\nO técnico Fábio Carille disse que aprendeu ao longo da carreira que jogo decisivo “não se joga, se ganha”. É desta forma que o treinador acredita que deve ser o comportamento do Goiás para o jogo do acesso diante do Remo. Os times se enfrentam no próximo domingo (23), no estádio Mangueirão.\nPara o treinador, não importa como a equipe jogará, o importante será conquistar o acesso no próximo domingo. “Falando dos meus jogos aqui, estamos chegando em uma situação dessa. Na vitória contra o Cuiabá o time não foi bem, comemoramos a vitória que foi importante, mas não a atuação. Chegamos a esse jogo contra o Remo que o importante será a vitória. Já escuto desde a época de atleta que jogo decisivo não se joga, se ganha”, comentou o treinador esmeraldino.