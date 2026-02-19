A jogadora de vôlei de praia Carol Solberg foi punida pela FIVB (Federação Internacional de Vôlei) por ter feito declarações comemorando a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro durante uma etapa do circuito internacional, em novembro do ano passado.\nConforme a pena estipulada, Carol não poderá participar do torneio Beach Pro Tour Elite, em João Pessoa, previsto para acontecer entre os dias 11 e 15 de março.\nCircuito Mulher Unimed: como o esporte transforma a rotina; veja como se inscrever\nA informação foi publicada inicialmente por Juca Kfouri em seu blog no UOL e confirmada pela Folha de S.Paulo.\nAo vencer a disputa pelo bronze ao lado da parceira Rebecca durante a etapa de Adelaide, na Austrália, Carol Solberg celebrou a prisão de Jair Bolsonaro.\n"Sim, é um dia incrível para mim, estou muito feliz. Também foi um dia maravilhoso para o mundo. Ontem, no Brasil, colocamos na prisão o pior presidente da nossa história. Bolsonaro está preso, e isso é tão importante que a gente celebre", afirmou a atleta em inglês.