Quando Carrascal chegou ao Flamengo, muitos achavam que ele seria a "sombra" de Arrascaeta. Porém, dentro da análise do técnico Filipe Luís e da diretoria, ele não veio somente para exercer essa missão. O colombiano é, na concepção do departamento de futebol, não só um "10" como também um "11", função que praticou com êxito na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians.
Carrascal foi escalado como um ponta com características mais de armação. Ao invés de ser ele ou Arrascaeta em campo, o técnico Filipe Luís optou pelos dois ao mesmo tempo e a escolha deu liga, com o colombiano tendo dado duas assistências e o uruguaio feito um gol.
Após a partida, o treinador revelou que já vinha treinando Carrascal nesta posição há cerca de duas semanas, dando um indício de que quer ampliar o leque de possibilidades para o jogador.