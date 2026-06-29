O volante Casemiro parabenizou a seleção brasileira pelo aspecto mental e pela tranquilidade, mesmo após sair atrás no placar, conseguindo buscar a virada e vencer o Japão por 2 a 1, garantindo a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo nesta segunda-feira (29).\n“Jogamos contra uma equipe que atuou em bloco muito baixo. Eles conseguiram fazer um gol e, depois disso, passaram a se defender ainda mais, formando uma linha de cinco atrás. Precisávamos encontrar espaços para romper essa marcação. A equipe está de parabéns, principalmente pelo aspecto mental. Tivemos tranquilidade e paciência durante toda a partida, porque sabíamos que a oportunidade iria aparecer”, analisou Casemiro.\nBrasil vira nos acréscimos, vence o Japão e avança às oitavas de final da Copa do Mundo\nAutor do gol de empate ao subir de cabeça na segunda trave após cruzamento de Gabriel Magalhães, o camisa 5 atribuiu o mérito também ao zagueiro e a todo o grupo.