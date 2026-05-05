Casemiro entrou na mira do Los Angeles Galaxy, de acordo com a rádio britânica talkSPORT. O brasileiro também desperta interesse do Inter Miami, time de Lionel Messi.\nLos Angeles Galaxy entrou na briga pela contratação do volante de 34 anos. Casemiro deixará o Manchester United ao final da temporada em tem a MLS como principal destino.\nO time tem como concorrente o Inter Miami. Segundo a rádio, o brasileiro estaria inclinado a aceitar a proposta do time da Flórida.\nAutódromo de Goiânia ainda não está liberado para corredores; espaço explica regras para ciclismo\nO clube de Los Angeles, porém, teria como vantagem os "direitos de descoberta" de Casemiro. O regulamento da MLS prevê uma preferência para os times contratar atletas que atuam no exterior. Para isso, o clube precisa registrar uma intenção de contratação no sistema da MLS. Isso, porém, não impede que Casemiro feche com outro time.