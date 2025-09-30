A cavadinha de Yuri Alberto que terminou com a defesa de Rossi na derrota do Corinthians para o Flamengo na noite de domingo (28) virou assunto na interação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do STF Alexandre de Moraes.\nO encontro foi antes da sessão de posse de Edson Fachin, que assumiu a presidência da Corte. Depois de cumprimentar o ministro Luís Roberto Barroso e o próprio Fachin, Lula se dirigiu a Alexandre de Moraes, que fez a pergunta ao presidente: "E o Yuri Alberto, hein?"\nNa sequência das imagens divulgadas, após um corte, Lula aparece rindo e com a mão no rosto. O vídeo da conversa foi compartilhado nas redes sociais do presidente, que estava acompanhado da primeira-dama, Janja.\nLula e Moraes são torcedores do Corinthians. O Alvinegro largou na frente contra o Flamengo com o próprio Yuri Alberto, mas o rubro-negro virou o jogo com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo.