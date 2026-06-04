A CBF alterou a data do jogo do Goiás contra o Operário-PR. A partida seria disputada na Serrinha no dia 18 de junho e agora vai ocorrer no dia 21 (terça-feira). O horário também mudou para às 18h30.\nSegundo a CBF, a alteração foi por ajuste de tabela e feito por sugestão da própria entidade. O Goiás analisou a possibilidade de fazer um pedido de mudança, mas não apresentou solicitação.\nAnápolis x Paysandu: onde assistir, horário e prováveis escalações\nAutódromo de Goiânia terá asfalto trocado pela 2ª vez em menos de um ano\nCom a alteração, o Goiás não vai mais disputar três partidas em oito dias, como estava previsto inicialmente. Essa era uma das reclamações do clube goiano, já que a equipe teria dois intervalos de dez dias de treinos e entre eles a sequência de jogos contra Novorizontino (dia 10), Athletic-MG (dia 14) e Operário-PR (dia 18).