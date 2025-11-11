A CBF anunciou a antecipação do jogo entre Vila Nova e Volta Redonda, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, para quarta-feira (19), às 19h30. O jogo será no OBA.\nOriginalmente, a partida aconteceria no dia 23 de novembro (sábado), simultaneamente com todos os jogos da última rodada, mas como Vila Nova e Volta Redonda já têm situação definida na competição e o duelo não interfere na disputa pelo acesso e nem na briga contra o rebaixamento, o jogo foi antecipado.\nGoiânia recebe o Fórum Estadual de Formação Esportiva\nO Tigre está no meio da tabela, na 12ª colocação, com 46 pontos, sem chances de acesso e sem risco de queda. Já o Volta Redonda é o penúltimo colocado com 34 pontos e está rebaixado para a Série C.\nA tendência é que mais jogos da última rodada sejam alterados pela CBF e somente as partidas que interferem diretamente nas direções da Série B sejam mantidas para o dia 23 de novembro.