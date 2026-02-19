A CBF anunciou que o Brasil fará um amistoso contra o Egito, no dia 6 de junho, quando a seleção já estiver nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo.\nO jogo será realizado na cidade de Cleveland. A bola rola às 19h (de Brasília) para o confronto entre as seleções.\nZagueiro paraguaio é regularizado e vira opção na defesa do Atlético-GO\nO amistoso será o último do Brasil antes da Copa do Mundo. Antes, a seleção vai encarar França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente.\nA partida ocorrerá praticamente uma semana antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo. A seleção debutará neste Mundial no dia 13 de junho, contra Marrocos.\nO Brasil voltará a enfrentar o Egito após 15 anos. A última vez que as seleções jogaram contra foi em um amistoso realizado em 2011 e que terminou com vitória brasileira por 2 a 0, com gols do atacante Jonas. Até nesta quinta-feira (19), foram seis duelos, todos com triunfo brasileiro.