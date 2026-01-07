A CBF anunciou, na noite desta terça-feira (6), as datas-base e também o novo formado da Copa do Brasil 2026, que passará a contar com 126 clubes, 34 a mais em relação ao ano passado.\nO QUE ACONTECEU\nTodos os clubes participantes foram divididos em três grupos: O primeiro comporta os representantes da Série A, enquanto no segundo estão os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e dos Campeonatos Brasileiros Séries C e D da temporada 2025. O demais times estão na terceira subdivisão.\nGoiás prepara time titular recheado de caras novas para estreia do Goianão\nOs times da Série A entrarão apenas na quinta fase da competição, marcada para os dias 22 ou 23 de abril (jogos de ida) e 13 e 14 de maio (jogos de volta).\nNão há mais uma subdivisão para os clubes que também disputam a Copa Libertadores. Até o ano passado, estes times estreavam na Copa do Brasil na terceira fase, enquanto demais integrantes da Série A apareciam em etapas anteriores.