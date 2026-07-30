A CBF confirmou amistosos da seleção brasileira contra Austrália e Índia na primeira Data Fifa após a Copa do Mundo, que acontecerá entre os dias 21 de setembro e 6 de outubro.\nNo total, serão três amistosos. A seleção, comandada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, jogará contra os australianos nos dias 25 e 29 de setembro, em Townsville e Brisbane. No dia 3 de outubro, o Brasil entrará em campo contra a Índia, em Calcutá.\nEsses serão os primeiros jogos da seleção brasileira depois da Copa do Mundo. Carlo Ancelotti renovou o contrato até 2030 e iniciará o ciclo como técnico na primeira Super Data Fifa.\nO técnico, inclusive, disse que vai convocar jovens jogadores para os jogos. Ancelotti disse que a seleção visa a Copa América e a Copa do Mundo no ciclo 2026-2030.\nCom esses três amistosos, vamos começar o novo ciclo para projetar a Seleção nos objetivos dos próximos anos, que são a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030. Aproveitaremos os três amistosos para convocar novos jogadores para a Seleção, sobretudo jovens, que podem mostrar seu talento na Seleção nos próximos anos. Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira