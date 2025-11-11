O presidente da CBF, Samir Xaud, afirmou que a tecnologia do impedimento semiautomático será utilizada pela 1ª vez na Série A do Brasileirão de 2026. A medida, que já havia sido prometida pela entidade aos clubes, foi confirmada nesta segunda-feira (10).\nVEJA DETALHES\nO dirigente confirmou a novidade durante um evento envolvendo árbitros. O GT (Grupo de Trabalho) reuniu representantes de clubes, federações e especialistas na área.\nLeia também\n+Bom Jesus conquista acesso à Divisão de Acesso, assume liderança e fica perto do título\nA estreia da Série A, marcada para a última semana de janeiro, já contará com a tecnologia o semiautomático já é adotado em diferentes ligas e envolve tanto clubes quanto seleções.\nA ideia é agilizar as decisões de lances "apertados" e evitar polêmica na hora de traçar as linhas. No Brasil, os árbitros do VAR são os responsáveis pela montagem.