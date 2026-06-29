Os clubes da Série B poderão regularizar jogadores a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de julho, e não necessariamente precisarão esperar o dia 20, data da abertura da próxima janela de transferências. A CBF criou uma janela extraordinária entre 6 e 17 de julho. O detalhe é que ela é válida para transferências nacionais. Transferências internacionais seguem com início de regularização para o dia 20 de julho.\nEntre os três clubes goianos que disputam a Série B, apenas o Vila Nova, por enquanto, poderá se beneficiar da janela extraordinária. Isso porque o Goiás ainda não tem jogadores contratados para regularizar, e o Atlético-GO está punido, neste momento, com um transfer ban, que não permite regularizar atletas por causa de uma dívida.\nO Atlético-GO sofreu, em abril, um transfer ban da Fifa, punição que impede o clube de registrar novos jogadores, por falta de pagamento numa ação movida pelo jogador uruguaio Alejo Cruz, de 25 anos, que atualmente defende o Juventud, do Uruguai. A punição da Fifa é válida por três janelas de transferências, nas quais o Dragão fica impedido de registrar novos atletas. Se acertar a dívida, o Dragão pode voltar a regularizar jogadores.