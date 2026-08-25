A CBF definiu as datas da final do Brasileiro Feminino A3 que terá o Planalto na decisão. O time goiano vai enfrentar o Juventude-SE em sua primeira final de competição nacional.\nO primeiro jogo será no estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. A partida será disputada no domingo (30), a partir das 18 horas.\nPor ter feito a melhor campanha ao longo da competição, o Juventude-SE jogará como mandante na segunda partida. O jogo decisivo será no sábado seguinte, dia 5 de setembro, no estádio Batistão, a partir das 21h30.\nEssa é a primeira final nacional do Planalto. O time goiano pode se tornar o primeiro clube do Estado campeão nacional por uma competição feminina. No ano passado, o Vila Nova chegou à final, mas perdeu a decisão para o Atlético-PI.