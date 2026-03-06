A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na tarde desta sexta-feira (6), a composição dos grupos da Série D do Campeonato Brasileiro, com 96 equipes. O chaveamento usou critérios geográficos, buscando a proximidade (localização) dos participantes e a limitação de no máximo três representantes de cada Estado.\nO futebol goiano terá cinco times: Abecat Ouvidorense (Ouvidor), Aparecidense (Aparecida de Goiânia), Crac (Catalão), Goiatuba e Inhumas. Eles ficarão em três grupos diferentes. A tabela ainda será definida pela entidade.\nEm Goiás, dois clubes fizeram história na Série D: a Aparecidense é a única equipe goiana campeã do torneio, em 2021, e o Crac foi vice-campeão, em 2012.\nO Grupo A3 terá Aparecidense, Inhumas, Brasiliense-DF, Gama-DF, Luverdense-MT e Primavera-MT.\nO Grupo A4 será composto pelo Goiatuba, Capital-DF, Ceilândia-DF, MIxto-DF, Operário-MT e União, de Rondonópolis-MT.