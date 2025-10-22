A CBF sorteou nesta quarta-feira (22) os mandos de campo das semifinais e da final da Copa do Brasil.\nNo confronto entre Cruzeiro e Corinthians, o jogo de ida será no Mineirão. A volta será na casa corintiana, na Neo Química Arena.\nNo caso de Vasco e Fluminense, a ida terá mando do Vasco. A volta, mando do Fluminense. Mas os dois jogos devem ser no Maracanã.\nLeia também\n+Em Goiânia, técnica espera seleção feminina sub-20 ofensiva e com mobilidade contra o México\nA entidade decidiu fazer o sorteio das duas fases, já que haverá um espaço muito curto entre as semifinais e a final\nNa final, o jogo de ida será na casa de quem passar entre Cruzeiro e Corinthians. O jogo de volta será com mando de Vasco ou Fluminense.\nAs semifinais serão em 10 e 14 de dezembro. A definição do campeão vai acontecer em 17 e 21 de dezembro.