A CBF anunciou nesta terça-feira (09) a demissão de Rodrigo Cintra do comando da comissão de arbitragem. A entidade já confirmou o substituto: Sandro Meira Ricci.\nA CBF aproveitou a pausa da Série A do Brasileirão para a Copa do Mundo para trocar o comando técnico dos árbitros, pouco depois de criar uma diretoria de arbitragem -separando parte administrativa e política da parte técnica. O diretor de arbitragem é Netto Góes.\nÁrbitro e assistente goianos são escalados para abertura da Copa do Mundo\n"Até a conclusão da transição, as atividades da Comissão de Arbitragem seguirão normalmente, sem qualquer prejuízo às competições em andamento", disse a CBF em nota.\nRicci é ex-árbitro Fifa, apitou em duas Copas do Mundo (2014 e 2018) e ano passado, ainda na gestão Ednaldo Rodrigues da CBF, chegou a fazer parte do painel de especialistas contratados para analisar lances mais polêmicos do Brasileirão.