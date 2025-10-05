A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou neste domingo (5) a demissão do técnico Ramon Menezes da seleção brasileira Sub20. A decisão vem um dia depois da eliminação precoce da equipe na fase de grupos da Copa do Mundo da categoria.\nO time não conseguiu nenhuma vitória na competição, acumulando derrotas para Marrocos e Espanha e um empate com o México. O Brasil ficou na lanterna do grupo com apenas um ponto e foi eliminado pela primeira vez na fase de grupos do Mundial.\n"A decisão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui", disse a CBF em nota.\nRamon Menezes citou as dificuldades para treinar com o grupo e conseguir a liberação de jogadores entre as dificuldades enfrentadas no cargo.\n"O torcedor fica triste, chateado, mas às vezes ele não entende todo contexto, toda nossa dificuldade. Tivemos pouco tempo para trabalhar, para treinar, porque senão, nem esses atletas teriam sido liberados", afirmou o treinador após a derrota para a Espanha no sábado (4), em Santiago, que sacramentou a desclassificação brasileira.