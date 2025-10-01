A CBF anunciará nesta quarta-feira (1º de outubro) o calendário do futebol brasileiro para a temporada de 2026 e algumas novidades terão impacto para clubes goianos. Uma das novidades será o retorno da Copa Centro-Oeste, torneio que foi disputado entre 1999 a 2002, e vai garantir uma vaga na Copa do Brasil ao campeão, além do direito de disputar a final da Copa Verde.\nA partir de 2026, a Copa Verde ganhará novo formato. O torneio regional já é disputado com uma divisão entre equipes da região Centro-Oeste e o Espírito Santo de um lado da chave e times da região Norte do outro lado do chaveamento.\nA diferença para o ano que vem é que esses chaveamentos passarão a ter nomenclaturas: Copa Centro-Oeste e Copa Norte. O campeão de cada regional vai conquistar vaga na Copa do Brasil do ano seguinte e o direito de disputar a decisão da Copa Verde.