A CBF divulgou nesta quarta-feira (04) as cotas de premiação da Copa do Brasil de 2026. A fatia destinada aos finalistas aumentou em aproximadamente R$ 2 milhões em relação ao ano passado. Em 2025, o vice recebeu R$ 33 milhões, e o campeão, R$ 77,1 milhões. Este ano, os valores são de R$ 34 milhões e R$ 78 milhões, respectivamente.\nOs clubes goianos Anápolis, Atlético-GO, Goiás e Vila Nova vão estrear na 2ª fase da competição. Os três times da capital, que disputam a Série B, integram o Grupo II na divisão dos clubes e, por isso, receberão R$ 1,38 milhão cada na fase.\nJá o Anápolis, que está na Série C, faz parte do Grupo III e receberá R$ 830 mil em premiação nesta fase em que inicia a disputa.\nO único que já conhece seu adversário é o Galo da Comarca, que enfrentará o Cianorte-PR. O Tigre entrará em campo contra o vencedor do duelo entre Velo Clube-SP x Vasco-AC. O Dragão aguarda o vencedor de Bragantino-PA x Primavera-MT, enquanto o clube esmeraldino enfrenta o classificado de Gama-DF x Monte Roraima-RR.