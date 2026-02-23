A CBF divulgou a tabela básica da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. O Anápolis, único representante goiano na competição, fará sua estreia entre os dias 4 e 6 de abril diante do Ituano, fora de casa. O torneio se estenderá até 25 de outubro e o campeão garantirá vaga na 3ª fase da Copa do Brasil de 2027.\nAssim como no ano passado, a Série C de 2026 terá uma 1ª fase com 19 rodadas, em que todos os times se enfrentarão em turno único. Os oito melhores se classificam para a 2ª fase, e os quatro clubes que se classificarem para a semifinal garantem vaga na Série B de 2027.\nA edição deste ano será a última da Série C no formato atual, com 20 clubes. No próximo ano, a Terceirona terá 24 participantes e a manutenção da disputa com a 1ª fase em grupo único. Já em 2028, serão 28 times e um novo desenho com dois grupos e 14 clubes em cada.