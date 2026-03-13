A CBF divulgou nesta sexta-feira (13) a tabela da fase inicial da Copa Centro-Oeste. O torneio regional terá 12 clubes divididos em dois grupos (A e B), com seis equipes cada. As partidas ocorrem dentro das chaves, em turno único. Ou seja, cada time joga cinco vezes na competição, disputada entre 24 de março e 27 de maio. O futebol goiano terá três representantes: Vila Nova (Grupo A), Atlético-GO e Anápolis (Grupo B).\nA estreia do Vila Nova será fora de casa, no dia 24 de março, em Cariacica (ES), contra o Rio Branco (ES). No Grupo B, Atlético-GO e Anápolis se enfrentam logo na rodada de abertura, no dia 26 de março, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.\nA sequência da equipe vilanovense na primeira fase será: Rio Branco (ES) x Vila Nova (24 de março), Vila x Operário (MS) (28 de março), Primavera (MT) x Vila (8 de abril), Vila x Capital (DF) (15 de abril) e Araguaína (TO) x Vila Nova (29 de abril).