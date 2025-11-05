Deselegante, preconceituosa e inaceitável. Dessa forma, a CBF (Confederação Brasileira) e a FBTF (Federação Brasileira de Treinadores de Futebol) classificaram as declarações de Oswaldo de Oliveira e de Emerson Leão.\nA dupla fez críticas à presença de técnicos estrangeiros no futebol nacional durante o 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, realizado na terça-feira (4), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. As falas aconteceram na presença do italiano Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, convidado para receber uma homenagem dos organizadores.\nLeia também\n+Goleiro acerta saída do Atlético-GO, que reformula elenco para 2026\nO primeiro a disparar contra os estrangeiros trabalhando como treinadores no Brasil foi Leão.\n"Eu sempre disse que não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Já falei isso e não mudo a minha opinião", afirmou o ex-goleiro no palco do evento, ao lado de Ancelotti. Aos 76 anos, ele trabalhou como técnico pela última vez em 2012, quando dirigiu o São Caetano.