A CBF anunciou nesta quarta-feira (1º) uma série de mudanças que alteram de maneira importante o calendário do futebol brasileiro para o quadriênio 2026-2029.\nSob o novo formato, os campeonatos estaduais serão reduzidos, passando de 16 datas em 2025 para 11 a partir da próxima temporada, entre janeiro e março.\nJá o Campeonato Brasileiro passará a ser disputado ao longo de todo o ano, entre 28 de janeiro e 2 de dezembro, com a pausa para a Copa do Mundo, entre 11 de junho e 19 de julho, com a manutenção da disputa por pontos corridos.\nA Copa do Brasil, por sua vez, terá final em jogo único, em vez de jogos de ida e volta, com um aumento de 92 para 126 clubes em 2026, passando para 128 em 2027. O número de partidas passará de 122 para 155 jogos.\nPresidente da CBF, Samir Xaud disse que as mudanças têm como objetivo reduzir a carga de jogos dos times da elite, "que hoje enfrentam uma maratona exaustiva ao longo do ano", e ampliar a oportunidade em competições nacionais para equipes que passam meses inativas no calendário atual.