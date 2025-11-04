Na próxima segunda-feira (11), a partir das 10 horas, na sede da entidade, a CBF realizará a reunião inaugural do Grupo de Trabalho (GT) de Arbitragem. Representantes de 27 dos 40 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro estarão presentes para discutir a arbitragem no Brasil. Entre os times goianos, somente o Goiás não participará da reunião.\nA reportagem do POPULAR questionou a assessoria do Goiás a respeito dos motivos pelos quais a instituição não enviará representantes, e a resposta foi de que o clube não irá se pronunciar sobre o assunto.\nQuanto aos outros dois times goianos, o vice-presidente do Vila Nova, Leandro Bittar, será o representante colorado; no Atlético-GO, o presidente Adson Batista deve marcar presença, apesar de ainda não haver confirmação oficial por parte do clube rubro-negro.