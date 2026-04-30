A CBF divulgou, na tarde desta quinta-feira (30), datas, locais e horários da fase semifinal da Copa Centro-Oeste. Houve mudança em relação à tabela prévia do torneio regional. A definição de vaga entre os representantes goianos, Vila Nova e Anápolis, ficou para o dia 13 de maio (quarta-feira), às 19 horas, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia.\nComo a equipe vilanovense e o Galo da Comarca estão fora da Copa do Brasil, a CBF atendeu a uma solicitação do Vila Nova, que terá partidas pela Série B na segunda-feira (4 de maio, diante do Athletic-MG, no OBA) e o clássico com o Goiás (dia 9, na Serrinha). A data anterior da semifinal era dia 6, no meio dessas duas partidas.\nO Anápolis também terá duas partidas fora de casa pela Série C do Brasileiro nos próximos dias e ganha fôlego com a semifinal da Copa Centro-Oeste no dia 13 de maio.