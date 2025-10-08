O sobe e desce dos árbitros neste Brasileiro está sendo observado pensando no que vem após 31 de dezembro de 2026. A ideia é ver quem vai bem a ponto de fazer parte do primeiro time de arbitragem profissional da CBF, que entrará em campo para a temporada 2027.\nEsse é o resumo do plano em curso na entidade presidida por Samir Xaud, idealizado ainda na administração Ednaldo Rodrigues.\nLeia também\n+Goleiro do Atlético-GO prevê disputa acirrada por acesso até última rodada da Série B\nFoi o presidente anterior da CBF que contratou o atual chefe de arbitragem, Rodrigo Martins Cintra, que lidera a iniciativa ao mesmo tempo que tenta contornar a crise por erros dos árbitros em campo.\nAo mesmo tempo, Samir tem um mantra: "educação continuada". Ou seja, a manutenção de orientação e treinamento contínuo para os árbitros, algo que casa com o princípio da profissionalização da classe.