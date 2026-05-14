A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta quinta-feira (14) que renovou o contrato com treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, por mais quatro anos, até a Copa do Mundo de 2030.\n"A permanência de Ancelotti no comando da Seleção Brasileira - maior campeã da história do futebol mundial - reflete não apenas o respaldo da CBF no trabalho desenvolvido pelo treinador, mas também a confiança conquistada por ele junto ao elenco e à torcida brasileira desde sua chegada, no final de maio de 2025", afirmou a confederação em nota.\n"Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a seleção brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho", disse o italiano, segundo nota divulgada pela CBF.