A seleção brasileira viajou aos Estados Unidos com o modelo de premiação definido para a Copa do Mundo.\nA lógica é a seguinte: a CBF tem um valor que ganhará da Fifa pela colocação final no Mundial, e um percentual disso vai para a delegação.\nDo que a delegação terá direito a receber (dependendo de quão longe o Brasil for), 70% vão para os jogadores. Os outros 30% serão divididos entre os demais membros da comitiva brasileira (comissão técnica e estafe).\nAutódromo de Goiânia terá troca total do asfalto; decisão ocorre menos de três meses após MotoGP\nO valor de referência é obtido com base na tabela da Fifa (Federação Internacional de Futebol) para cada fase. Se o Brasil for campeão, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) vai receber US$ 50 milhões (R$ 251 milhões).\nA delegação não ficará com todo esse dinheiro —parte ficará com a entidade brasileira.