Ceará e Bahia empataram por 1 a 1, neste sábado (20), na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lourenço abriu o placar para o Vozão, enquanto Willian José empatou para o tricolor, no segundo tempo. Ambas as equipes tiveram boas oportunidades para vencer.\nCom o resultado, o Ceará chega aos 28 pontos, ficando na 11ª colocação. O Bahia, por sua vez, vai a 37, na sexta posição.\nNa próxima rodada, o Ceará encara o São Paulo, no dia 29. Já o Bahia enfrenta o Vasco na próxima quarta-feira (24).\nLANCES IMPORTANTES\nPassou raspando! A primeira chance de perigo foi do Ceará. Aos 13 minutos, Dieguinho interceptou passe na intermediária e chutou com força. A bola passou perto da trave.\nDefesaça! Aos 22, Michel Araújo conduziu pelo campo de ataque e acertou bom chute de longe. Bruno foi bem e espalmou para escanteio.