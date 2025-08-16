O Ceará venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 neste sábado (16), no Castelão, pela 20ª rodada do Brasileirão.\nAylon fez o gol da vitória do Ceará, e foi um golaço. O atacante aproveitou cruzamento de Galeano e soltou a bomba da entrada da área para fazer o único gol da partida.\nCom a vitória, o Ceará chegou a 25 pontos, ocupando a 10ª colocação, encostando no próprio Bragantino, 9º colocado com 27 pontos. O Massa Bruta chega a nove jogos sem vencer, sendo oito derrotas consecutivas.\nO Ceará volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Bahia fora de casa pela semifinal da Copa do Nordeste. Pelo Brasileirão, o próximo confronto do Vozão é contra o Grêmio, em Porto Alegre, no sábado (23). No mesmo dia, o Bragantino recebe o Fluminense em Bragança Paulista (SP).\nMassa Bruta segue em má fase\nCom a derrota para o Ceará, o Bragantino emplaca oito derrotas consecutivas, sendo seis pelo Brasileirão e mais duas para o Botafogo nas oitavas de final da Copa do Brasil.