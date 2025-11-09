O Corinthians perdeu a segunda partida consecutiva. Dessa vez em casa, o Timão foi derrotado por 1 a 0 pelo Ceará, na tarde deste domingo (9), pela 33ª rodada do Brasileirão.\nO gol da vitória do Vozão foi marcado pelo atacante Galeano, ex-São Paulo. A assistência foi de Pedro Henrique, que já vestiu a camisa do Timão.\nO Corinthians havia ido às redes antes, com Gustavo Henrique, mas o gol foi anulado por impedimento de Matheus Bidu no momento da assistência.\nCom o resultado, o Timão perde três posições e cai para a 13ª colocação do Brasileirão, com 42 pontos.\nJá o Ceará, com a mesma pontuação, mas com saldo de gols melhor, ultrapassa o adversário paulista e está em 12º lugar na competição nacional.\nFICHA TÉCNICA\nCORINTHIANS 0 X 1 CEARÁ\nData e horário: 9 de novembro, às 16h (de Brasília)\nCompetição: Campeonato Brasileiro (33ª rodada)