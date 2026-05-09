Em busca da primeira vitória fora de casa na Série B, o Atlético-GO enfrenta o Ceará, em crise, na noite deste sábado (9), na Arena Castelão, em Fortaleza. Os dois clubes jogam a partir das 19 horas na capital cearense e querem um resultado positivo para subir na tabela da competição.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem)\nComo ainda não conseguiram a estabilidade almejada, os times têm sido cobrados pelos torcedores, insatisfeitos com a baixa efetividade e o futebol de pouco brilho. Os dois precisam evoluir tanto técnica quanto taticamente na Série B para brigar pelo acesso à elite nacional.\nO Dragão não venceu como visitante na Série B - perdeu do Operário-PR (1 a 0) e do Vila Nova (2 a 1) e empatou com o Botafogo-SP (1 a 1). Quebrar essa marca negativa é desafio.