Neste domingo (26), a partir das 18 horas, a Arena Castelão recebe um confronto direto entre duas das três equipes que seguem invictas no campeonato. Pela 6ª rodada da Série B, o Vila Nova visita o Ceará na tentativa de engrenar mais uma vitória consecutiva e derrotar um concorrente direto pelo acesso à elite nacional.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e equipe de arbitragem)\nO Vila Nova iniciou a 6ª rodada na liderança isolada da Série B, com 11 pontos e campanha de três vitórias e dois empates. Já o Ceará começou em 3º lugar, com nove pontos e campanha de duas vitórias e três empates. O único outro time invicto no torneio até agora é o Sport, que está na 13ª colocação, com uma vitória e quatro empates.\nNa temporada, o Vila Nova não perde há sete jogos. Se excluirmos a derrota para o Rio Branco-ES pela 1ª rodada da Copa Centro-Oeste, em que o clube goiano atuou com o time sub-20, o último revés do Tigre em 2026 foi no dia 22 de fevereiro, contra o Atlético-GO (2 a 0), pela ida da semifinal do Goianão. Com a equipe principal, o Vila vem de 11 jogos invicto.