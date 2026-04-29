A construção do Centro Aquático no Autódromo Internacional Ayrton Senna tem previsão de começar em junho, ainda com data a ser definida. O tempo estimado para conclusão do equipamento esportivo é de oito meses e o valor do investimento é de R$ 8.889.710,82.A construção do equipamento esportivo será gerenciada pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). “Já temos as autorizações da prefeitura. O que vai demorar um pouco, cerca de 20 a 30 dias, é a mobilização da empresa. A contratação do pessoal, aluguel de equipamentos. A estimativa é que em meados de junho já tenha movimentação de obras”, informou ao POPULAR a presidente da Goinfra, Eliane Simonini.A ordem de serviço para o início da construção do Centro Aquático foi assinada nesta terça-feira (28) pelo governador Daniel Vilela (MDB) durante evento na reabertura do autódromo para atividades de ciclismo.O Centro Aquático terá uma piscina de 50 metros, com arquibancada (a capacidade ainda será divulgada), estacionamento para 76 veículos, um bicicletário, além de dois vestiários (masculino e feminino) e espaço para a administração.O novo espaço será construído dentro da área do autódromo. A entrada do Centro Aquático será voltada para a Avenida Ayrton Senna, entre as áreas do Comando do Policiamento da Capital - 1° CRPM e do Batalhão da Rotam.“O autódromo passou por uma reconstrução, o Estado investiu muito aqui (R$ 250 milhões apenas com a reforma de modernização). A ideia é transformar aqui em um polo do esporte. Não só utilizado para competições de velocidade, mas também com ciclismo, atletismo e natação para concluir o ciclo de atividades do triatlo. Um equipamento deste porte precisa de uso diário e que a população usufrua”, acrescentou o secretário de Esporte Nilton Moreira.O Governo de Goiás também afirma que o Centro Aquático poderá ser utilizado, além de atletas de alto desempenho, por crianças e jovens que participem de projetos sociais para fomento do esporte.