Prédio e salas do Centro de Excelência do Esporte, no estádio Olímpico, passam por reformas pontuais para adaptar o local para receber funcionários e ser a nova sede da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) ainda neste ano.\nBoa parte do espaço está desocupado desde o início do ano e nos últimos meses tem sido reformado para ser transformado em um ambiente que receberá servidores do Estado lotados pela Seel.\nA mudança total da secretaria não tem data definida, mas será feita de maneira gradual. Alguns núcleos administrativos da Seel, como atendimentos para iniciação esportiva, paradesporto e serviços de fisioterapia, ocupam parte das salas do Centro de Excelência\nEnquanto isso, outras salas no espaço, que foram utilizadas por estudantes da Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia de Goiás (Eseffego) nos últimos anos, passam por ajustes para se tornarem ambientes de trabalho para os demais servidores da Seel.