O Centro Oeste anunciou na tarde deste sábado (24) a contratação do técnico Leandro Sena. O treinador de 49 anos estava no Joinville e assume a equipe goiana a quatro rodadas do fim da fase de classificação do Campeonato Goiano. Ele chega junto com o auxiliar Audemir (Bibi).\nLeandro Sena foi demitido do Joinville no início deste mês, no dia 11, após início ruim da equipe no Campeonato Catarinense. O treinador estava no comando da equipe desde agosto do ano passado.\nSerá a segunda experiência do profissional no futebol goiano. Em 2024, ele comandou o Crac em cinco partidas no Goianão. Na carreira, Leandro Sena ainda trabalhou em equipes como Confiança, ABC, ASA e América-RN, onde foi campeão da Série D em 2022.\nO treinador assume o comando do Centro Oeste após a demissão de Paulinho Kobayashi. A equipe de Nerópolis está na 10ª colocação, com dois pontos e é uma das cinco que ainda não venceram no Goianão 2026 - as outras são Crac, Aparecidense, Inhumas e Goiatuba.